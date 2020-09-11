Запад продолжает давить на Белоруссию в связи со строительством АЭС - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на страну продолжается давление в связи со строительством своей атомной станции.
"Мы осваиваем и энергию мирного атома на нашей первой атомной электростанции. Это одна из причин давления на нас. В Польше можно планировать (новую станцию им американцы построят), а нам нельзя. Финляндии можно строить атомные реакторы, а нам нельзя", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу перед учеными Академии наук.
Президента цитирует госагентство БелТА.
По его словам, "атомные станции работают и вокруг Беларуси (по несколько объектов в России и Украине), однако, несмотря на это, на страну все равно осуществляется давление в вопросе строительства своей АЭС".
Лукашенко также считает атомную станцию залогом экономической безопасности и независимости Белоруссии. "Без меня или со мной вы поймете, что такое атомная станция. Это не только великое достижение и дешевая энергия. Это величайшая безопасность для нашей страны, (...) это прорыв, часть нашей независимости", - сказал он.
С учетом скорого ввода БелАЭС Лукашенко запросил от ученых предложения по увеличению потребления электроэнергии. "Везде будем делать упор на электричество. (...) Надо смелее идти. Предлагайте решения. Решения на будущее, которые обеспечат наш суверенитет и независимость", - подчеркнул он.
Белоруссии ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Проект строительства БелАЭС вызвал неоднозначную реакцию у стран-соседей. Самым яростным противником проекта выступает Литва, которая считает станцию небезопасной.
Минэнерго республики 7 сентября сообщило, что на первом энергоблоке Белорусской АЭС начались гидроиспытания реакторной установки.
Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк в конце августа отмечал, что выработка первой электроэнергии на БелАЭС ожидается в ноябре.
Второй энергоблок БелАЭС предположительно заработает в мае 2022 года.
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