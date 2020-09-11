Топ-менеджер Bridgewater обвинила хедж-фонд в несправедливой оплате ее труда

Директор по инвестиционным исследованиям крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Карен Карниол-Тамбур спорит с компанией по поводу зарплаты, утверждая, что получает меньшее вознаграждение, чем некоторые ее коллеги мужчины, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Должность, которую занимает Карниол-Тамбур, делает ее четвертым по значимости инвестором в компании. Она подала официальную жалобу руководству Bridgewater, включая основателя компании Рэя Далио и главного исполнительного директора Дэвида Маккормика. По ее словам, мужчины с аналогичным или меньшим кругом обязанностей получают более высокую зарплату в компании, чем она.
По состоянию на эту неделю ситуация остается неразрешенной, отмечают источники WSJ. Bridgewater анализирует историю зарплат ряда топ-менеджеров в связи с жалобой. Представитель компании сообщил, что Bridgewater регулярно оценивает ситуацию с зарплатами.
"Основываясь на данных нашего ежегодного аудита от декабря 2019 года, мы можем подтвердить отсутствие значимых расхождений в оплате работы мужчин и женщин в Bridgewater", - сообщил представитель компании. WSJ не располагает данными о точном размере оклада Карниол-Тамбур и ее коллег мужчин.
До недавнего времени наиболее высокопоставленную позицию в Bridgewater среди женщин занимала один из главных исполнительных директоров компании Эйлин Мюррей. Она покинула хедж-фонд, обвинив его в дискриминации сотрудников по половому признаку и несправедливой оплате труда, и подала против компании иск минувшим летом. По ее утверждению, компания должна выплатить ей $100 млн.
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