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Финансы 11.09.2020 21:13

Топ-менеджер Bridgewater обвинила хедж-фонд в несправедливой оплате ее труда

Директор по инвестиционным исследованиям крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Карен Карниол-Тамбур спорит с компанией по поводу зарплаты, утверждая, что получает меньшее вознаграждение, чем некоторые ее коллеги мужчины, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Должность, которую занимает Карниол-Тамбур, делает ее четвертым по значимости инвестором в компании. Она подала официальную жалобу руководству Bridgewater, включая основателя компании Рэя Далио и главного исполнительного директора Дэвида Маккормика. По ее словам, мужчины с аналогичным или меньшим кругом обязанностей получают более высокую зарплату в компании, чем она.

По состоянию на эту неделю ситуация остается неразрешенной, отмечают источники WSJ. Bridgewater анализирует историю зарплат ряда топ-менеджеров в связи с жалобой. Представитель компании сообщил, что Bridgewater регулярно оценивает ситуацию с зарплатами.

"Основываясь на данных нашего ежегодного аудита от декабря 2019 года, мы можем подтвердить отсутствие значимых расхождений в оплате работы мужчин и женщин в Bridgewater", - сообщил представитель компании. WSJ не располагает данными о точном размере оклада Карниол-Тамбур и ее коллег мужчин.

До недавнего времени наиболее высокопоставленную позицию в Bridgewater среди женщин занимала один из главных исполнительных директоров компании Эйлин Мюррей. Она покинула хедж-фонд, обвинив его в дискриминации сотрудников по половому признаку и несправедливой оплате труда, и подала против компании иск минувшим летом. По ее утверждению, компания должна выплатить ей $100 млн.

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Тэги: США, ХЕДЖ/ФОНД, РУКОВОДИТЕЛЬ, ЗАРПЛАТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]