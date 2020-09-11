В Анкаре раскритиковали заявление саммита семи средиземноморских государств ЕС по ситуации в Средиземноморье

МИД Турции в пятницу выступил с критикой итогового заявления саммита семи средиземноморских государств-членов ЕС, которые, наряду с важностью диалога с Анкарой, указали на необходимость для турецкой стороны уважать европейские принципы.
"Декларация саммита семи средиземноморских государств пристрастна, неверна, и безосновательна с точки зрения закона", - отмечается в заявлении представителя МИД Турции Хами Аксоя.
Тем не менее, он сказал, что Анкара готова к переговорам с Грецией для урегулирования разногласий.
"Мы предлагаем Греции отказаться от ее максималистских притязаний в морской сфере, которые идут вразрез с международным правом", - в то же время отметил Аксой.
В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.
Накануне на Корсике состоялся саммит с участием Греции, Испании, Италии, Кипра, Мальты, Португалии и Франции. Выступая с заявлением по итогам саммита, президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что считает необходимым возобновление диалога стран ЕС с Турцией, но при этом европейские принципы должны уважаться турецкой стороной.
Президент Франции высказал убежденность, что сотрудничество между Европейским союзом и Турцией выгодно обеим сторонам, и оно является коллективным желанием участников встречи.
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