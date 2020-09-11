Еврокомиссар по экономике отмечает глубокий экономический спад в еврозоне

Член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Паоло Джентилони полагает, что большинство государств-членов еврозоны не достигнут докризисных уровней ВВП к концу 2021 года.
"Данные по ВВП за второй квартал, опубликованные Евростатом на этой неделе, подтвердили, что мы находимся в глубоком экономическом спаде в зоне евро, при этом объем производства упал на 11,8%", - заявил еврокомиссар в пятницу на пресс-конференции после неформального совещания в Берлине Еврогруппы - Совета министров финансов еврозоны.
Вместе с тем, отметил Джентилони, эти данные также подтвердили, что наблюдаемый спад является крайне неравномерным: квартальное падение ВВП колеблется примерно от 4% до 18% в разных странах. По мнению еврокомиссара, тем самым подтверждается наличие фрагментации, риск которой учитывался, когда в ЕС выбирали стратегию восстановления экономики.
"Занятость также упала на рекордные 2,9% в зоне евро во втором квартале, хотя ситуация на рынке труда, безусловно, была бы хуже, если бы не внедрение схем краткосрочной работы, которые мы собираемся начать поддерживать через Европейский механизм SURE", - продолжил член ЕК.
Он также сообщил, что по мере ослабления антивирусных ограничений наблюдался значительный рост активности в июне и июле, "но индикаторы указывают на замедление активности в последние недели, поскольку страны столкнулись с новыми вспышками вируса".
"Мы ожидаем, что большинство государств-членов не достигнут докризисных уровней ВВП к концу 2021 года при среднем отставании (от этих уровней - ИФ) в 2,5%", - объявил еврокомиссар по экономике.
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