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ТЭК 12.09.2020 03:42

Литовский энергохолдинг Ignitis grupe планирует IPO в октябре

Литовский государственный энергохолдинг Ignitis grupe, планирующий IPO от 25% до 33,33% акций, планирует в октябре пройти процедуру листинга на литовской бирже Nasdaq Vilnius и на Лондонской фондовой бирже, говорится в сообщении холдинга.

В рамках IPO инвесторам будут предложены акции допэмиссии. Ожидается, что часть акций будет реализована жителям Литвы, Латвии и Эстонии.

Литовская республика через Минфин останется контролирующим акционером компании с долей участия не менее 66,67%. В настоящее время государство владеет 100% акций Ignitis grupe.

Как сообщалось ранее, компания привлекла JPMorgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, Swedbank AB (в сотрудничестве с Kepler Cheuvreux S.A.) и UBS Europe SE в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, а BofA Securities Europe SA - в качестве совместного букраннера, в случае проведения IPO.

В настоящее время Ignitis grupe работает на рынках пяти стран: в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии. Компания управляет сетевым бизнесом в сфере электроэнергии и газа, генерирующими мощностями. Скорректированная EBITDA группы в 2019 году равнялась 259,6 млн евро, выручка - 1,09 млрд евро, чистая прибыль - 59 млн евро.

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Тэги: ЛИТВА, ЭНЕРГОХОЛДИНГ, IPO, ЛИСТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]