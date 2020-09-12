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Германский производитель грузовиков MAN сократит до 9,5 тыс. сотрудников

Германский производитель грузовых автомобилей и автобусов MAN планирует сократить до 9,5 тыс. рабочих мест, или каждого четвертого сотрудника, по всему миру в рамках комплексной реорганизации бизнеса.

Цель этой реорганизации заключается в том, чтобы достичь операционной рентабельности продаж на уровне 8% к 2023 году и обеспечить экономию затрат в размере примерно 1,8 млрд евро, сообщается в пресс-релизе компании. В рамках планируемой реорганизации обсуждается также закрытие двух заводов в Германии и одного в Австрии.

MAN, продажи которой в прошлом году составили 12,7 млрд евро, является одним из основных брендов Traton SE - подразделения Volkswagen AG (VW), занимающегося выпуском тяжелых грузовиков и автобусов. Компания сильно пострадала на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, который привел к сокращению спроса на логистическое обеспечение промышленных предприятий.

В июле глава Traton Андреас Реншлер и генеральный директор MAN Йоахим Дрис внезапно ушли в отставку. Спустя месяц MAN отчиталась о падении полугодовой выручки на 34% и зафиксировала операционный убыток в размере 423 млн евро по сравнению с прибылью в 248 млн евро за тот же период 2019 года.

Акции Traton дорожают на 0,1% в ходе торгов во Франкфурте в пятницу. Цена бумаг Volkswagen снижается на 0,8%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ШТАТ, СОКРАЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]