Германский производитель грузовиков MAN сократит до 9,5 тыс. сотрудников

Германский производитель грузовых автомобилей и автобусов MAN планирует сократить до 9,5 тыс. рабочих мест, или каждого четвертого сотрудника, по всему миру в рамках комплексной реорганизации бизнеса.
Цель этой реорганизации заключается в том, чтобы достичь операционной рентабельности продаж на уровне 8% к 2023 году и обеспечить экономию затрат в размере примерно 1,8 млрд евро, сообщается в пресс-релизе компании. В рамках планируемой реорганизации обсуждается также закрытие двух заводов в Германии и одного в Австрии.
MAN, продажи которой в прошлом году составили 12,7 млрд евро, является одним из основных брендов Traton SE - подразделения Volkswagen AG (VW), занимающегося выпуском тяжелых грузовиков и автобусов. Компания сильно пострадала на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, который привел к сокращению спроса на логистическое обеспечение промышленных предприятий.
В июле глава Traton Андреас Реншлер и генеральный директор MAN Йоахим Дрис внезапно ушли в отставку. Спустя месяц MAN отчиталась о падении полугодовой выручки на 34% и зафиксировала операционный убыток в размере 423 млн евро по сравнению с прибылью в 248 млн евро за тот же период 2019 года.
Акции Traton дорожают на 0,1% в ходе торгов во Франкфурте в пятницу. Цена бумаг Volkswagen снижается на 0,8%.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных из снайперских винтовок - Минобороны
Баку и Каир обсуждают возобновление прямых рейсов после пандемии
США скоро подготовят санкции против Беларуси и консультируются по этому вопросу с ЕС - госдеп
Вкладчики ликвидируемых в Азербайджане банков получили компенсаций на сумму свыше 517 млн манатов
Литовский энергохолдинг Ignitis grupe планирует IPO в октябре
NYSE может уйти из Нью-Джерси в случае введения в штате налога на торговые операции
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 28,4 млн, число жертв - 915 тыс. - университет Хопкинса
Мальдивы изменили требования к тестам на коронавирус для въезжающих туристов
Турпоток из Азербайджана в Грузию за 8 месяцев сократился в 3,7 раза
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
ЖКХ Гянджи направит 316 тыс. манатов на ремонт лифтов
ГААД получит 2,2 млн манатов на капремонт дороги на западе Азербайджана
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку вручили награду Россотрудничества Вагифу Аббасову
ВТБ (Азербайджан) запустил смену пин-кода на сайте и в банкоматах
Caspian Energy Club организовал ONLAYN B2G FORUM с участием Рашада Мафусова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори