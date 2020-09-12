Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.012 RUR   0.0226 GBR   2.1793 TRY   0.2283

Цена на нефть

$/bbl   10.09 WTI 37.30 -0.75 Brent 40.06 -0.73

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 12.09.2020 02:21

В тренировке объединенной системы ПВО СНГ приняли участие 14 российских авиаполков

Российские военные задействовали 14 авиаполков в проходящей в пятницу тренировке объединенной системы ПВО Содружества независимых государств (СНГ), сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В тренировке объединенной системы ПВО государств - участников СНГ приняли участие 14 авиационных полков ВКС России на самолетах МиГ-29, Су-27, Су-30СМ, МиГ-31 и авиационное соединение дальней авиации на стратегических ракетоносцах Ту-160 и Ту-22М3", - сообщили военные.

По данным Минобороны РФ, в маневрах были задействованы аэродромы Хотилово, Курск, Бесовец, Энгельс, Большое Савино, Толмачево и другие, а также в учениях приняли участие военные российских авиационных баз в Киргизии и Армении.

В ходе тренировки летчики отработали свыше 20 элементов противовоздушной обороны, в том числе взаимные маневры. Как сообщили российские военные, взаимный маневр выполнили самолеты МиГ-29 ВВС и Войск ПВО Белоруссии и Су-30СМ ВКС России с аэродромов Барановичи и Курск.

Сообщается, что все самолеты, задействованные в тренировке, в настоящее время вернулись в пункты постоянного базирования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СНГ, ПВО, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Игры СНГ в Казани состоятся в конце августа - Чернышенко РФ с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд иностранных граждан и лиц без гражданства - правительство Пограничники стран СНГ проведут "Эстафету Победы" вдоль внешних границ государств Содружества Медведев допускает, что Украина в будущем вернется на встречи руководителей стран СНГ Шойгу призывает министров обороны стран СНГ противостоять попыткам исказить историю Великой Отечественной войны Совет глав правительств СНГ в следующий раз соберется в Ташкенте в мае 2020 г

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]