В тренировке объединенной системы ПВО СНГ приняли участие 14 российских авиаполков

Российские военные задействовали 14 авиаполков в проходящей в пятницу тренировке объединенной системы ПВО Содружества независимых государств (СНГ), сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В тренировке объединенной системы ПВО государств - участников СНГ приняли участие 14 авиационных полков ВКС России на самолетах МиГ-29, Су-27, Су-30СМ, МиГ-31 и авиационное соединение дальней авиации на стратегических ракетоносцах Ту-160 и Ту-22М3", - сообщили военные.

По данным Минобороны РФ, в маневрах были задействованы аэродромы Хотилово, Курск, Бесовец, Энгельс, Большое Савино, Толмачево и другие, а также в учениях приняли участие военные российских авиационных баз в Киргизии и Армении.

В ходе тренировки летчики отработали свыше 20 элементов противовоздушной обороны, в том числе взаимные маневры. Как сообщили российские военные, взаимный маневр выполнили самолеты МиГ-29 ВВС и Войск ПВО Белоруссии и Су-30СМ ВКС России с аэродромов Барановичи и Курск.

Сообщается, что все самолеты, задействованные в тренировке, в настоящее время вернулись в пункты постоянного базирования.