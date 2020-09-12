В тренировке объединенной системы ПВО СНГ приняли участие 14 российских авиаполков

Российские военные задействовали 14 авиаполков в проходящей в пятницу тренировке объединенной системы ПВО Содружества независимых государств (СНГ), сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В тренировке объединенной системы ПВО государств - участников СНГ приняли участие 14 авиационных полков ВКС России на самолетах МиГ-29, Су-27, Су-30СМ, МиГ-31 и авиационное соединение дальней авиации на стратегических ракетоносцах Ту-160 и Ту-22М3", - сообщили военные.
По данным Минобороны РФ, в маневрах были задействованы аэродромы Хотилово, Курск, Бесовец, Энгельс, Большое Савино, Толмачево и другие, а также в учениях приняли участие военные российских авиационных баз в Киргизии и Армении.
В ходе тренировки летчики отработали свыше 20 элементов противовоздушной обороны, в том числе взаимные маневры. Как сообщили российские военные, взаимный маневр выполнили самолеты МиГ-29 ВВС и Войск ПВО Белоруссии и Су-30СМ ВКС России с аэродромов Барановичи и Курск.
Сообщается, что все самолеты, задействованные в тренировке, в настоящее время вернулись в пункты постоянного базирования.
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