В Белоруссии составили более 200 административных протоколов на детей из-за участия в протестах

Более 200 административных протоколов составлено на детей из-за участия в несанкционированных акциях протеста.

"В отношении несовершеннолетних за участие в массовых беспорядках составлено более 200 протоколов об административном правонарушении", - сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук, которого цитирует госагентство БелТА в пятницу.

В этой связи Генпрокуратура Беларуси инициирует "усиление ответственности родителей за противоправное поведение детей".

В Белоруссии пятую неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.