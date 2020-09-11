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СНГ 11.09.2020 23:16

В Белоруссии составили более 200 административных протоколов на детей из-за участия в протестах

Более 200 административных протоколов составлено на детей из-за участия в несанкционированных акциях протеста.

"В отношении несовершеннолетних за участие в массовых беспорядках составлено более 200 протоколов об административном правонарушении", - сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук, которого цитирует госагентство БелТА в пятницу.

В этой связи Генпрокуратура Беларуси инициирует "усиление ответственности родителей за противоправное поведение детей".

В Белоруссии пятую неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АКЦИИ, ПРОТЕСТ, ДЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]