Медики в Нидерландах фиксируют рекордный прирост новых случаев COVID-19

В Нидерландах за сутки выявили 1,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают европейские СМИ.
Отмечается, что это самый большой прирост новых случаев в стране с конца апреля.
В общей сложности за эту неделю в стране зафиксировано более 6,5 тыс. случаев COVID-19, тогда как за минувшую неделю этот показатель составил 4 тыс.
За время пандемии в Нидерландах зарегистрировано почти 80 тыс. заболевших коронавирусом, 6,2 тыс. из них скончались.
В последние дни в ряде европейских стран наметилась тенденция увеличения прироста новых случаев за день. В частности, например, накануне во Франции выявили почти 10 тыс. случаев коронавируса, что стало рекордно высоким показателем для этой страны с начала пандемии.
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