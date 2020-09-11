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Дальнее зарубежье 11.09.2020 18:34

Медики в Нидерландах фиксируют рекордный прирост новых случаев COVID-19

В Нидерландах за сутки выявили 1,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают европейские СМИ.

Отмечается, что это самый большой прирост новых случаев в стране с конца апреля.

В общей сложности за эту неделю в стране зафиксировано более 6,5 тыс. случаев COVID-19, тогда как за минувшую неделю этот показатель составил 4 тыс.

За время пандемии в Нидерландах зарегистрировано почти 80 тыс. заболевших коронавирусом, 6,2 тыс. из них скончались.

В последние дни в ряде европейских стран наметилась тенденция увеличения прироста новых случаев за день. В частности, например, накануне во Франции выявили почти 10 тыс. случаев коронавируса, что стало рекордно высоким показателем для этой страны с начала пандемии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]