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Инфраструктура и тендеры 11.09.2020 18:39

ГНС Азербайджана заплатит свыше $6,3 млн за строительные работы

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана направит свыше $6,3 млн на строительные работы.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, для проведения данных работ выбрана компания Tekfen.

Стоимость заключенного контракта - $6 млн 316 тыс. 124,94.

А.Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГНС, TEKFEN, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]