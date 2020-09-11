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ТЭК 11.09.2020 21:43

Проект "Северный поток 2" нужно остановить, он снижает энергобезопасность Центральной Европы - премьер Польши

Главы правительств стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) обсудили в пятницу на встрече в польском городе Люблин ситуацию с проектом газопровода "Северный поток 2".

"Вкратце мы обсудили проблему газопровода "Северный поток 2". На наш взгляд, это проект, который снижает энергетическую безопасность этой части Европы (Центральной Европы) и должен быть остановлен", - сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год, в котором прописаны санкции в отношении "Северного потока 2" и "Турецкого потока".

Евросоюз выразил несогласие с Вашингтоном, который объявил о введении санкций в отношении компаний, участвующих в реализации строительства газопровода "Северный поток 2".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЛЬША, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]