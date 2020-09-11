Главы правительств стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) обсудили в пятницу на встрече в польском городе Люблин ситуацию с проектом газопровода "Северный поток 2".
"Вкратце мы обсудили проблему газопровода "Северный поток 2". На наш взгляд, это проект, который снижает энергетическую безопасность этой части Европы (Центральной Европы) и должен быть остановлен", - сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год, в котором прописаны санкции в отношении "Северного потока 2" и "Турецкого потока".
Евросоюз выразил несогласие с Вашингтоном, который объявил о введении санкций в отношении компаний, участвующих в реализации строительства газопровода "Северный поток 2".
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных из снайперских винтовок - Минобороны
Баку и Каир обсуждают возобновление прямых рейсов после пандемии
США скоро подготовят санкции против Беларуси и консультируются по этому вопросу с ЕС - госдеп
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 28,4 млн, число жертв - 915 тыс. - университет Хопкинса
Мальдивы изменили требования к тестам на коронавирус для въезжающих туристов
Турпоток из Азербайджана в Грузию за 8 месяцев сократился в 3,7 раза
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
ЖКХ Гянджи направит 316 тыс. манатов на ремонт лифтов
ГААД получит 2,2 млн манатов на капремонт дороги на западе Азербайджана
Межафганские переговоры в Дохе имеют шанс войти в историю - Косачев
В Казахстане за сутки выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19
В Китае за сутки выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом, все "завозные"
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку вручили награду Россотрудничества Вагифу Аббасову
ВТБ (Азербайджан) запустил смену пин-кода на сайте и в банкоматах
Caspian Energy Club организовал ONLAYN B2G FORUM с участием Рашада Мафусова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори