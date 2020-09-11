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Внешняя политика 11.09.2020 19:12

Баку и Каир обсуждают возобновление прямых рейсов после пандемии

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с послом Египта в Баку Аделем Ибрагими обсудил вопросы расширения двусторонних связей.

«Собеседники на встрече обменялись мнениями по вопросу взаимных визитов, деятельности межправительственной комиссии (МПК), возобновления прямых рейсов после пандемии и др. вопросам. На встрече также было подчеркнуто о наличии большого потенциала для расширения сотрудничества в сферах экономики, туризма, торговли», - сообщает МИД Азербайджана.

Ибрагими передал Байрамову приглашение главы МИД Египта посетить с визитом Каир.

А.Ахмедова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕГИПЕТ, ЭКОНОМИКА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]