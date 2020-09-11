Баку и Каир обсуждают возобновление прямых рейсов после пандемии

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с послом Египта в Баку Аделем Ибрагими обсудил вопросы расширения двусторонних связей.

«Собеседники на встрече обменялись мнениями по вопросу взаимных визитов, деятельности межправительственной комиссии (МПК), возобновления прямых рейсов после пандемии и др. вопросам. На встрече также было подчеркнуто о наличии большого потенциала для расширения сотрудничества в сферах экономики, туризма, торговли», - сообщает МИД Азербайджана.

Ибрагими передал Байрамову приглашение главы МИД Египта посетить с визитом Каир.

А.Ахмедова