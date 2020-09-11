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Финансы 11.09.2020 23:41

NYSE может уйти из Нью-Джерси в случае введения в штате налога на торговые операции

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) может переместить свои системы электронных торгов из Нью-Джерси, если штат введет налог на финансовые операции, пишет The Wall Street Journal.

Согласно внутреннему документу NYSE, с которым ознакомилась газета, оператор планирует объявить, что в течение недели будет управлять одной из бирж из вспомогательного центра в Чикаго, чтобы продемонстрировать свою готовность уйти из Нью-Джерси.

Как и многие другие биржевые операторы, NYSE управляет электронными торговыми системами из data-центров на севере Нью-Джерси. Обеспокоенность операторов вызвал законопроект штата, который предполагает введение налога для компаний, обрабатывающих большие объемы торговых операций.

В документе NYSE отмечается, что биржевой оператор может быстро переместить свои системы в другой штат, если закон будет принят. В NYSE отметили, что компания должна быть готова к принятию закона, что включает "демонстрацию возможности переместить из штата первичные мэтчинговые системы всех бирж".

NYSE также участвует в инициативе других американских бирж, которые планируют 26 сентября протестировать свои вспомогательные центры на Среднем Западе США. Тестирование будет проводиться в субботу, когда биржи закрыты, однако оно позволит проверить готовность бирж полностью уйти из Нью-Джерси.

Биржевые операторы, включая NYSE, принадлежащий Intercontinental ExchangeInc., и Nasdaq Inc., используют вспомогательные центры, многие из которых расположены в Чикаго, в случае проблем с основными data-центрами в Нью-Джерси.

Законопроект, предложенный в штате, затрагивает компании, которые обрабатывают более 10 тыс. финансовых операций в год. Такие фирмы могут обязать платить $0,0025 за каждую операцию, включая торги акциями и деривативами.

Член законодательного собрания штата Джон Маккеон, являющийся главным спонсором законопроекта, в августе заявил, что выдвинул его, поскольку штату крайне необходимы средства.

"Если нашему штату повезло иметь географическое положение, которое позволяет нам выполнять эту функцию для финансовых рынков, почему мы должны отказываться от возможности того, чтобы нам за это платили?", - сказал он.

Дефицит бюджета штата в бюджетном году, который завершится в июне 2021 года, может составить $5,63 млрд из-за падения налоговых доходов в условиях пандемии, отмечает WSJ. По словам Маккеона, доходы штата от нового налога могут достичь миллиардов долларов.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи поддержал законопроект.

"Мы очень серьезно относимся к этой идее налога или платы за высокочастотную торговлю", - заявил он в прошлом месяце.

Однако Мерфи отметил, что введение налога не позволит решить нынешние бюджетные проблемы штата, поскольку компании, как он ожидает, подадут в суд в случае принятия закона. Губернатор предложил поднять налоги на доход миллионеров, а также привлечь $4 млрд заемных средств.

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Тэги: США, БИРЖА, ОПЕРАЦИИ, НАЛОГ


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