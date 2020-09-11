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Дальнее зарубежье 11.09.2020 21:07

Премьер Франции предупреждает об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в пятницу заявил, что коронавирус COVID-19 все быстрее распространяется по территории страны, и призвал каждого жителя вести себя ответственно.

"Вирус распространяется все сильнее во Франции", - сказал Кастекс на пресс-конференции. В частности, по его словам, сложная ситуация сложилась в Марселе и Бордо.

"Особенно беспокоит, что впервые за многие недели мы фиксируем значительный рост числа госпитализаций", - добавил он.

Премьер также вновь призвал к "ответственности каждого из нас", в особенности пожилых людей.

Между тем, он сообщил, что по итогам заседания Совета обороны страны принято решение сократить период самоизоляции с 14 до 7 дней, поскольку "продолжительность в семь дней - это период, когда существует реальный риск заражения".

В последние дни в ряде европейских стран наметилась тенденция увеличения прироста новых случаев за день. В частности, например, накануне во Франции выявили почти 10 тыс. случаев коронавируса, что стало рекордно высоким показателем для этой страны с начала пандемии.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕМЬЕР, СИТУАЦИЯ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]