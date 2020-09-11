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Дальнее зарубежье 11.09.2020 21:18

В Испании за сутки выявлено почти 5 тыс. заболевших коронавирусом

В Испании за минувшие сутки зафиксировано 4,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает телеканал АВС.

Это - самый высокий показатель в стране с 17 апреля.

При этом, 48 человек за это время скончались впоследствии заражения COVID-19.

Треть новых случаев заражения приходится на Мадрид и его пригороды.

За время пандемии в Испании зафиксировано более 550 тыс. случаев COVID-19, около 30 тыс. заболевших скончались.

Ранее в сентябре министр здравоохранения страны Сальвадор Илья заявил, что нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Испании не следует сравнивать с пиком пандемии в марте, возвращать общенациональный режим изоляции нецелесообразно.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ОБОСТРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]