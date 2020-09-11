В Испании за сутки выявлено почти 5 тыс. заболевших коронавирусом

В Испании за минувшие сутки зафиксировано 4,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает телеканал АВС.
Это - самый высокий показатель в стране с 17 апреля.
При этом, 48 человек за это время скончались впоследствии заражения COVID-19.
Треть новых случаев заражения приходится на Мадрид и его пригороды.
За время пандемии в Испании зафиксировано более 550 тыс. случаев COVID-19, около 30 тыс. заболевших скончались.
Ранее в сентябре министр здравоохранения страны Сальвадор Илья заявил, что нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Испании не следует сравнивать с пиком пандемии в марте, возвращать общенациональный режим изоляции нецелесообразно.
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