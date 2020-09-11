Бахрейн и Израиль согласились нормализовать отношения - Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил, что Бахрейн и Израиль согласились восстановить дипломатические отношения.

"Сегодня - еще один исторический день. Два наших больших друга - Израиль и Бахрейн согласились на мирный договор. Это - вторая арабская страна, которая заключает мир с Израилем за последние 30 дней", - написал он в твиттере.

"Президент США Дональд Трамп, король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели (телефонный - ИФ) разговор сегодня и согласились установить дипломатические отношения между Израилем и Бахрейном в полном объеме", - говорится в совместном заявлении США, Бахрейна и Израиля.

Текст заявления Трамп также опубликовал в твиттере.