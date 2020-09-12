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Дальнее зарубежье 12.09.2020 08:56

В Катаре стартуют межафганские переговоры

Переговоры между представителями афганского правительства и движения "Талибан" начнутся в субботу в столице Катара.

"Катар рад объявить, что мирные переговоры по Афганистану состоятся в Дохе в субботу, 12 сентября", - сообщили ранее в катарском МИД.

Делегацию правительства Афганистана возглавит председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла, талибов - высокопоставленный представитель движения Мавлави Абдул Хаким.

Ожидается, что главными темами переговоров станет долговременное прекращения огня и политическое урегулирование конфликта.

Ранее в сентябре первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что "это будут одним из самых сложных мирных переговоров в истории". "Пролито много крови, много разрозненности. Преодолеть эту разрозненность будет не легко", - отмечал он.

Объявление о дате начала переговоров последовало за сообщением о том, что последняя группа захваченных в плен афганскими силами талибов была переправлена в четверг из Кабула в столицу Катара. Речь идет о последней группе талибов из списка в пять тысяч пленных боевиков, освобождения которых требовал "Талибан" в качестве условия для начала межафганских мирных переговоров.

Между тем, в Катар также, среди прочих, отправился госсекретарь США Майк Помпео и спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. "Я завтра еду в Доху", - заявил Кабулов "Интерфаксу" в четверг.

Изначально переговоры планировались в марте, однако несколько раз переносились.

29 февраля 2020 года США и "Талибан" заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане.

Согласно достигнутым в феврале договоренностям между США и талибами, для начала межафганских переговоров правительство Афганистана и талибы должны были завершить процесса обмена пленными, в рамках которого власти должны отпустить 5 тысяч боевиков, а радикальное движение - тысячу сотрудников сил безопасности.

По условиям соглашения, талибы, в частности, обязалась не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников. США обязались вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности.

Войска США вошли в Афганистан почти 19 лет назад после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории. За время конфликта, по данным американских СМИ, погибли более 2,4 тыс. американских военных.

Гражданская война в Афганистане, в которую входит серия вооруженных конфликтов, продолжается с 1970-х годов. Последний этап противостояния начался в 2015 году, после вывода основной части войск НАТО из Афганистана.

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Тэги: КАТАР, АФГАНИСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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