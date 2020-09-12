В Казахстане за сутки выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрированы 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила в субботу межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее в республике было выявлено 77 случаев.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 100 тыс. 518 человек.