ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных из снайперских винтовок - Минобороны

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 32 раза, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 32 раза", - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гаджаллы, Алибейли и Агдам Товузского района, в селах Гаравелилер, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

"Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Юсифджанлы Агдамского района, Горадиз Физулинского района, также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района", - отмечает Минобороны.

А. Мамедов