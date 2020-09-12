Межафганские переговоры в Дохе имеют шанс войти в историю - Косачев

Стартующие в субботу в Дохе межафганские переговоры могут стать историческими, стороны показали готовность к диалогу, что позволяет надеяться на успех встречи, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Предстоящий в субботу, 12 сентября, старт межафганских мирных переговоров в столице Катара Дохе, вне всякого сомнения, событие, которое имеет шансы стать историческим, по крайней мере, применительно к истории самого Афганистана", - сказал Косачев "Интерфаксу".

"С надеждой будем смотреть на происходящее в Дохе в ближайшие дни и рассчитывать пусть даже на небольшие, но ощутимые успехи в прекращении изнурительного внутриафганского противостояния", - отметил он.

По словам сенатора, основное условие движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) для начала переговоров - освобождение последних 400 пленных талибов - было выполнено, и потому формальных препятствий для переговоров больше не было.

"Состоявшийся обмен пленными показал готовность сторон к диалогу, а потому основания для наших надежд имеются", - отметил Косачев.

По его мнению, афганская ситуация - одна из немногих, где интересы больших держав (России, США, Китая) во многом совпадают, хотя каждая из них имела разное влияние на положение дел в этой стране, десятилетиями охваченной внутренним конфликтом.

"При всем понимании особых возможностей США, сумевших договориться с "Талибаном" в феврале этого года по многим параметрам урегулирования, нужно понимать, что решающую роль сыграла именно слаженность действий мирового сообщества и особенно соседей Афганистана", - сказал сенатор.

Как отметил Косачев, эффективно работал формат взаимодействия специальных представителей России, Китая, Ирана и Пакистана по Афганистану, в поддержку афганского мирного процесса прозвучала инициатива генерального секретаря ООН о всеобщем прекращении огня.

"Ну и, конечно же, свою весомую лепту внесли усилия России, организовавшей Московский формат по Афганистану с участием всех соседей этой страны, как и региональные инициативы, в частности - "дорожная карта" в рамках контактной группы ШОС-Афганистан (Афганистан, как известно, имеет статус наблюдателя в ШОС). Поэтому сейчас было бы разумнее воздержаться от приписывания кому-либо лавров "отцов" межафганского урегулирования и сосредоточиться на успехе самого дохийского процесса, который вовсе не обещает быть простым", - полагает он.

Сенатор напомнил, что начало этого процесса неоднократно переносилось, потому что, считает он, "внешним силам явно хотелось "подстегнуть" участников к определенным датам, не имеющим отношения к афганским делам, но важным для других держав".

"Принципиальным является не время, а суть и результат переговоров, а также круг их участников. Позиция России - урегулирование может быть либо инклюзивным, либо неудачным, поскольку в таком сложном и застарелом конфликте, как афганский, отказ от учета интересов каких-либо важных общественных, политических, этнических групп, будет таить в себе зерна новых междоусобиц", - сказал Косачев.

По его словам, Россия готова поддерживать своих "афганских соседей в их курсе на мир и безопасность, на полноценное участие в экономических, политических и интеграционных форматах региона, которые уже доказывают свою пользу и эффективность для всех без исключения его жителей".

Межафганские переговоры, призванные положить конец 40-летнему конфликту в стране, стартуют в Дохе в субботу.

Как сообщили афганские СМИ, делегация правительства Афганистана отправилась в пятницу из Кабула в столицу Катара Доху на переговоры с представителями радикального движения "Талибан".

"Мы передадим талибам послание, что они не смогут одержать победу силой и что сейчас представляется возможность положить конец распрям путем переговоров", - заявил телеканалу TOLOnews перед отлетом в Доху член правительственной делегации Абдул Хафиз Мансур.

Делегация талибов уже находится в столице Катара.

На открытие переговоров в Катар прибудет госсекретарь США Майк Помпео.