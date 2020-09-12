В Украине за сутки 3 тыс. 103 заражений COVID-19, скончались 72 человека - СНБО

Украинские медики за минувшие сутки выявили 3 тыс. 103 заражений коронавирусом COVID-19, за день от болезни скончались 72 человека, свидетельствуют данные, опубликованные в субботу на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.
При этом на Украине зафиксировано рекордное число выздоровевших за день - 1 тыс. 341 человек.
Днем ранее сообщалось о 3 тыс. 144 инфицированных за сутки, 10 сентября - о 2 тыс. 582 новых случаях COVID-19 за сутки, 9 сентября было выявлено 2 тыс. 551 инфицированный.
Общее число заражений с начала пандемии на Украине составило на утро субботы 151 тыс. 859, умерли от коронавируса 3 тыс. 148 человек, выздоровели - 68 тыс. 346 человек. В настоящее время в стране COVID-19 болеет 80 тыс. 365 человек, число активных заражений за минувшие сутки увеличилось на 1 тыс. 690.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (428), Харьковской (292), Тернопольской (280), Одесской (225) областях.
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