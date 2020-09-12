Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.012 RUR   0.0226 GBR   2.1793 TRY   0.2283

Цена на нефть

$/bbl   10.09 WTI 37.30 -0.75 Brent 40.06 -0.73

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 12.09.2020 12:15

В Украине за сутки 3 тыс. 103 заражений COVID-19, скончались 72 человека - СНБО

Украинские медики за минувшие сутки выявили 3 тыс. 103 заражений коронавирусом COVID-19, за день от болезни скончались 72 человека, свидетельствуют данные, опубликованные в субботу на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

При этом на Украине зафиксировано рекордное число выздоровевших за день - 1 тыс. 341 человек.

Днем ранее сообщалось о 3 тыс. 144 инфицированных за сутки, 10 сентября - о 2 тыс. 582 новых случаях COVID-19 за сутки, 9 сентября было выявлено 2 тыс. 551 инфицированный.

Общее число заражений с начала пандемии на Украине составило на утро субботы 151 тыс. 859, умерли от коронавируса 3 тыс. 148 человек, выздоровели - 68 тыс. 346 человек. В настоящее время в стране COVID-19 болеет 80 тыс. 365 человек, число активных заражений за минувшие сутки увеличилось на 1 тыс. 690.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (428), Харьковской (292), Тернопольской (280), Одесской (225) областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]