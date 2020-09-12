Число заражений COVID-19 в Грузии заметно растет третий день подряд, за минувшие сутки в стране 158 заражений

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 158 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 2 тыс. 75, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Это рекордный с начала пандемии показатель выявленных за сутки случаев заражения в Грузии.

Накануне сообщалось о 87 больных за сутки, в минувший четверг Минздрав Грузии проинформировал о 57 заражениях за день.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5 тыс. 882 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 390 человек. Выздоровели 1 тыс. 363, скончались от коронавирусной инфекции 19 человек.

В минувший четверг премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19 фактически началась в стране.

Исходя из эпидемиологической ситуации, придется вводить в стране определенные ограничения, предупредил глава правительства.

"Ограничения не касаются предвыборной кампании и агитации избирателей", - добавил Гахария.

Выборы в парламент намечены в Грузии на 31 октября.