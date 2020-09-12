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Финансы 12.09.2020 11:29

Вкладчики ликвидируемых в Азербайджане банков получили компенсаций на сумму свыше 517 млн манатов

Вкладчики AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank на 11 сентября получили компенсации по застрахованным вкладам на сумму 517,105 млн манатов, сообщает Фонд страхования вкладов (ADIF).

«По данным на 11 сентября 2020 года ADIF осуществил выплату компенсаций 22,034 тыс. вкладчикам AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank по застрахованным вкладам в размере 517,105 млн манатов», - отмечается в сообщении.

Как сообщает ADIF, 8,94 тыс. вкладчиков AtaBank получили компенсации на сумму 206,706 млн манатов, 5,465 тыс. вкладчиков Amrahbank – 129,745 млн манатов, 3,851 тыс. вкладчиков AGBank – 70,857 млн манатов, 3,778 тыс. вкладчиков NBC Bank – 109,797 млн манатов.

Выплата компенсаций вкладчикам AtaBank и Amrahbank осуществляется безналичным способом посредством 35 филиалов ОАО "Kapital Bank". Банком-агентом посредством 20 филиалов для выдачи компенсаций по застрахованным вкладам в ОАО "AGBank" и ОАО "NBC Bank" является ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА).

Как сообщалось ранее, ЦБА в апреле-мае принял решение об аннулировании лицензий 4 банков - AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank из-за проблем с капиталом, низким уровнем платежеспособностей. Все 4 банка объявлены банкротами и начался процесс их ликвидации. Ликвидатором банков является ADIF.

А. Мамедов

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Тэги: ADIF, БАНКИ, КОМПЕНСАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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