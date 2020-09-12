Иран негативно отреагировал на соглашение Бахрейна с Израилем

Бахрейн теперь также несет ответственность за преступления Израиля, заявил МИД Ирана, комментируя договоренность о нормализации отношений между Манамой и Тель-Авивом, о которой было объявлено накануне.

"Правители Бахрейна с этого момента - соучастники преступлений сионистского режима", - говорится в заявлении, распространенном в субботу иранским внешнеполитическим ведомством.

"Этим постыдным соглашением Бахрейн принес в жертву Палестину на алтарь американских выборов. Результатом без сомнения станет растущий гнев и ненависть угнетенного народа Палестины, мусульман и свободных народов мира", - отмечается в документе.

Ранее, когда аналогичная договоренность была достигнута между ОАЭ и Израилем, руководитель Исламской республики Иран аятолла Хаменеи заявил, что Абу-Даби предал исламский мир.

Президент США Дональд Трамп накануне объявил, что Бахрейн и Израиль согласились восстановить дипломатические отношения.

"Сегодня - еще один исторический день. Два наших больших друга - Израиль и Бахрейн согласились на мирный договор. Это - вторая арабская страна, которая заключает мир с Израилем за последние 30 дней", - написал президент в твиттере в минувшую пятницу.