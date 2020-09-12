5,49 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 119 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 5,49 тыс. случаев, умерли за сутки 119 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 488 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1229 (22,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Суточный прирост немного снизился. Накануне 11 сентября в России были зафиксированы 5 504 случая, и этот показатель стал самым большим с начала августа. До 11 сентября прирост повышался три дня подряд: 10 сентября было 5 363 случая, 9 сентября - 5 218, 8 сентября - 5 099.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 057 362 случая коронавирусной инфекции, 18 484 умерших и 873 535 выписанных (5 428 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 165 343.
В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 670 новых случаев COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1 143 выздоровевших.
По информации оперативного штаба, еще 203 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 170 - в Московской области, 159 - в Ростовской области, 156 - в Нижегородской области, 135 - в Ставропольском крае, 128 - в Свердловской области, 115 - в Воронежской области, 110 - в Ульяновской области, 106 - в Самарской области, по 101 новому случаю в Саратовской области и Красноярском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.
Согласно данным оперштаба о смертности, 23 пациента скончались за сутки в Санкт-Петербурге, 12 - в Москве, 10 - в Свердловской области, по шесть летальных случаев в Нижегородской области и Краснодарском крае. По пять умерших в Ульяновской области и Камчатском крае. По четыре летальных исхода в Дагестане, Ростовской, Омской, Московской областях. Три - в Мурманской области, по два - в Крыму, Тульской, Астраханской, Кировской, Ивановской областях, Пермском, Алтайском, Красноярском, Ставропольском краях. По одному - в Коми, Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Республике Алтай, Пензенской, Курганской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Костромской, Орловской, Смоленской, Тверской и Волгоградской областях.
Коэффициент распространения инфекции в Москве в субботу составил 1,01. В России этот показатель равняется 1,04.
Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.
Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии или возвращении ограничений в регионах.
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