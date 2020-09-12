Ереван, заселяя армян из Сирии и Ливана на оккупированных территориях Азербайджана, фактически готовится к новой военной авантюре, считают в Баку

Армения, незаконно заселяющая оккупированные территории Азербайджана переселенцами из Сирии и Ливана, использует их в качестве вооруженных наемников, заявил помощник президента, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Армения, осуществляющая политику незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана, в последнее время проводит переселение на эти территории армян, особенно из Ливана. Вчера в социальных сетях распространилась информация о размещении ливанской семьи в городе Шуша, имеющем большое историческое и духовное значение для азербайджанского народа. Армения также использует перемещенных лиц из Сирии и Ливана в качестве вооруженных наемников", - говорится в заявлении Гаджиева.
По его словам, в то время как страны мира, включая Азербайджан, борются с последствиями трагедии в Ливане и оказывают этой стране гуманитарную помощь, Армения злоупотребляет этой бедой и человеческими страданиями в своих «грязных целях».
«Таким образом, Армения демонстрирует всяческое отсутствие у нее моральных ценностей. Хотел бы особо подчеркнуть, что население, размещенное на оккупированных территориях, по сути, является жертвой безответственной авантюрной политики Армении. Все должны знать, что политика незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана не имеет юридической силы, и Азербайджан полностью отвергает ее последствия", - отметил Гаджиев.
Помощник президента подчеркнул, что согласно международному праву, политика создания поселений на оккупированных территориях, проводимая государством-оккупантом, должна классифицироваться как военное преступление.
"С этой точки зрения незаконное заселение Армении на оккупированных территориях Азербайджана является военным преступлением. Как ни парадоксально, эти действия являются уголовным преступлением по законам самой Армении. Так, статья 390 Уголовного кодекса Армении рассматривает выселение населения оккупированных территорий и их заселение населением государством-оккупантом как серьезное нарушение международного гуманитарного права и предусматривает наказание сроком от 8 до 12 лет", - добавил Гаджиев.
По его словам, акт агрессии, совершенный Арменией в направлении Товуза, попытка диверсии и саботажа на линии соприкосновения в июле этого года, свидетельствует о подготовке Армении к очередной провокации и военной авантюре.
"Кроме того, в последние дни Армения в очередной раз открыто заявила о своем намерении оккупировать и другие территории Азербайджана устами непризнанного режима, созданного на наших оккупированных территориях, и пригрозила ракетным обстрелом города Гянджа. Провокационные заявления и действия премьер-министра и министра обороны Армении, а также другие аналогичные шаги лишний раз доказывают, что цель абсолютно бесцеремонного руководства Армении - полностью сорвать переговорный процесс и добиться аннексии оккупированных азербайджанских территорий. Вся ответственность за провокации на передовой и обострение ситуации ложится на политическое и военное руководство Армении", - подчеркнул Гаджиев.
Помощник президента добавил, что прогресса в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта можно добиться только выводом армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. По его словам, "конфликт должен быть урегулирован только и исключительно в рамках территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ Азербайджана, признанных международным сообществом".
А. Мамедов
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