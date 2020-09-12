Американский шпион задержан на севере Венесуэлы - Мадуро

Американский шпион, морской спецназовец, работавший ранее на ЦРУ в Ираке, задержан в штате Фалькон на севере Венесуэлы в районе, где находятся два нефтеперерабатывающих завода, сообщил венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Мадуро не назвал имя задержанного, но сообщил, что при задержании у него были обнаружены оружие и крупная сумма в долларах США. По словам венесуэльского лидера, детали задержания, фото- и видеоматериалы будут опубликованы позднее.

По сообщениям СМИ, в настоящее время в тюрьмах Венесуэлы находятся двое бывших "зеленых беретов" Армии США, которые были арестованы в мае и приговорены к 20 годам лишения свободы по обвинениям в попытке свержения власти в этой стране.