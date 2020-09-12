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Дальнее зарубежье 12.09.2020 15:34

Американский шпион задержан на севере Венесуэлы - Мадуро

Американский шпион, морской спецназовец, работавший ранее на ЦРУ в Ираке, задержан в штате Фалькон на севере Венесуэлы в районе, где находятся два нефтеперерабатывающих завода, сообщил венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Мадуро не назвал имя задержанного, но сообщил, что при задержании у него были обнаружены оружие и крупная сумма в долларах США. По словам венесуэльского лидера, детали задержания, фото- и видеоматериалы будут опубликованы позднее.

По сообщениям СМИ, в настоящее время в тюрьмах Венесуэлы находятся двое бывших "зеленых беретов" Армии США, которые были арестованы в мае и приговорены к 20 годам лишения свободы по обвинениям в попытке свержения власти в этой стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, США, ШПИОН, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]