Американский шпион задержан на севере Венесуэлы - Мадуро

Американский шпион, морской спецназовец, работавший ранее на ЦРУ в Ираке, задержан в штате Фалькон на севере Венесуэлы в районе, где находятся два нефтеперерабатывающих завода, сообщил венесуэльский лидер Николас Мадуро.
Мадуро не назвал имя задержанного, но сообщил, что при задержании у него были обнаружены оружие и крупная сумма в долларах США. По словам венесуэльского лидера, детали задержания, фото- и видеоматериалы будут опубликованы позднее.
По сообщениям СМИ, в настоящее время в тюрьмах Венесуэлы находятся двое бывших "зеленых беретов" Армии США, которые были арестованы в мае и приговорены к 20 годам лишения свободы по обвинениям в попытке свержения власти в этой стране.
Ереван, заселяя армян из Сирии и Ливана на оккупированных территориях Азербайджана, фактически готовится к новой военной авантюре, считают в Баку
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных из снайперских винтовок - Минобороны
Баку и Каир обсуждают возобновление прямых рейсов после пандемии
Вкладчики ликвидируемых в Азербайджане банков получили компенсаций на сумму свыше 517 млн манатов
Литовский энергохолдинг Ignitis grupe планирует IPO в октябре
NYSE может уйти из Нью-Джерси в случае введения в штате налога на торговые операции
МОК осуждает казнь иранского борца Афкари
В Азербайджане за сутки выявлено 135 новых случаев COVID-19
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 28,4 млн, число жертв - 915 тыс. - университет Хопкинса
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
ЖКХ Гянджи направит 316 тыс. манатов на ремонт лифтов
ГААД получит 2,2 млн манатов на капремонт дороги на западе Азербайджана
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Помощник президента побывал в прифронтовой зоне
В Баку вручили награду Россотрудничества Вагифу Аббасову
ВТБ (Азербайджан) запустил смену пин-кода на сайте и в банкоматах
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори