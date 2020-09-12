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Дальнее зарубежье 12.09.2020 16:31

Решение Бахрейна нормализовать отношения с Израилем подрывает ряд инициатив в защиту палестинцев - МИД Турции

МИД Турции выразил обеспокоенность и жестко осудил решение властей Бахрейна нормализовать отношения с Израилем.

В министерстве отметили, что "достигнутая между Тель-Авивом и Манамой договоренность противоречит обязательствам в рамках Арабской мирной инициативы, Организации исламского сотрудничества и подрывает усилия по решению палестинской проблемы".

В МИД Турции считают, что "эта договоренность лишь вдохновит Израиль на продолжение незаконных действий в отношении палестинцев и попыток сделать оккупацию палестинских земель постоянной".

"Единственный путь достижения долгосрочного мира и стабильности на Ближнем Востоке пролегает через справедливое и всеобъемлющее решение палестинской проблемы в рамках международного законодательства и резолюций ООН", - отмечается в документе турецкого внешнеполитического ведомства.

Президент США Дональд Трамп накануне объявил, что Бахрейн и Израиль согласились восстановить дипломатические отношения.

"Сегодня - еще один исторический день. Два наших больших друга - Израиль и Бахрейн согласились на мирный договор. Это - вторая арабская страна, которая заключает мир с Израилем за последние 30 дней", - написал президент в твиттере.

Бахрейн стал четвертой арабской страной, объявившей о нормализации отношений с Израилем. Уже долгое время Египет и Иордания поддерживают дипломатическое отношения с Израилем, а в августе о решении установить дипотношения объявили ОАЭ.

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Тэги: ТУРЦИЯ, БАХРЕЙН, ИЗРАИЛЬ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]