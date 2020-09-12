Решение Бахрейна нормализовать отношения с Израилем подрывает ряд инициатив в защиту палестинцев - МИД Турции

МИД Турции выразил обеспокоенность и жестко осудил решение властей Бахрейна нормализовать отношения с Израилем.
В министерстве отметили, что "достигнутая между Тель-Авивом и Манамой договоренность противоречит обязательствам в рамках Арабской мирной инициативы, Организации исламского сотрудничества и подрывает усилия по решению палестинской проблемы".
В МИД Турции считают, что "эта договоренность лишь вдохновит Израиль на продолжение незаконных действий в отношении палестинцев и попыток сделать оккупацию палестинских земель постоянной".
"Единственный путь достижения долгосрочного мира и стабильности на Ближнем Востоке пролегает через справедливое и всеобъемлющее решение палестинской проблемы в рамках международного законодательства и резолюций ООН", - отмечается в документе турецкого внешнеполитического ведомства.
Президент США Дональд Трамп накануне объявил, что Бахрейн и Израиль согласились восстановить дипломатические отношения.
"Сегодня - еще один исторический день. Два наших больших друга - Израиль и Бахрейн согласились на мирный договор. Это - вторая арабская страна, которая заключает мир с Израилем за последние 30 дней", - написал президент в твиттере.
Бахрейн стал четвертой арабской страной, объявившей о нормализации отношений с Израилем. Уже долгое время Египет и Иордания поддерживают дипломатическое отношения с Израилем, а в августе о решении установить дипотношения объявили ОАЭ.
Ереван, заселяя армян из Сирии и Ливана на оккупированных территориях Азербайджана, фактически готовится к новой военной авантюре, считают в Баку
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных из снайперских винтовок - Минобороны
Баку и Каир обсуждают возобновление прямых рейсов после пандемии
Вкладчики ликвидируемых в Азербайджане банков получили компенсаций на сумму свыше 517 млн манатов
Литовский энергохолдинг Ignitis grupe планирует IPO в октябре
NYSE может уйти из Нью-Джерси в случае введения в штате налога на торговые операции
МОК осуждает казнь иранского борца Афкари
В Азербайджане за сутки выявлено 135 новых случаев COVID-19
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 28,4 млн, число жертв - 915 тыс. - университет Хопкинса
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
ЖКХ Гянджи направит 316 тыс. манатов на ремонт лифтов
ГААД получит 2,2 млн манатов на капремонт дороги на западе Азербайджана
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Помощник президента побывал в прифронтовой зоне
В Баку вручили награду Россотрудничества Вагифу Аббасову
ВТБ (Азербайджан) запустил смену пин-кода на сайте и в банкоматах
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори