Совет НАТО приветствует начало межафганских переговоров, может скорректировать численность своих сил в Афганистане

Начало межафганских переговоров в Дохе открывает возможность для наступления мира в Афганистане, прогресс в диалоге между представителями афганского правительства и движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) может способствовать выводу сил НАТО из этой страны, говорится в заявлении Совета Североатлантического альянса, опубликованном в субботу.
"Межафганские переговоры - это реальная возможность для афганцев создать стабильный и процветающий Афганистан, живущий в мире с самим собой, регионом и всем миром. Пришло время действовать, чтобы реализовать эту возможность", - говорится в документе.
Представители правительства Афганистана и талибов сделали в Дохе важный шаг в направлении установления прочного мира и стабильности в стране после десятилетий конфликта, отмечается в заявлении.
"Афганский народ давно требует мира и того, чтобы политическое будущее нации основывалось на решении, вытекающем из инклюзивного мирного процесса под управлением самих афганцев. НАТО и ее партнеры приветствуют усилия, направленные на достижение этой цели, и призывают всех афганцев воспользоваться этой возможностью для достижения мира", - говорится в коммюнике.
Совет НАТО призвал афганское правительство и движение "Талибан" выполнить свои обязательства о начале мирного процесса, инициированного соглашением между США и талибами и Совместной декларацией США и Афганистана. Существующий в настоящее время в стране уровень насилия остается неприемлемо высоким и подрывает доверие к мирному процессу, говорится в документе.
"Мы призываем "Талибан" предпринять решительные шаги для прекращения насилия", - подчеркивается в заявлении.
В документе также говорится, что НАТО со своей стороны продолжит консультации о своем военном присутствии в Афганистане, и, "если позволят условия, скорректирует его для поддержки этого мирного процесса, осуществляемого силами самих афганцев".
"Когда будут подходящие условия, мы совместно покинем страну", - говорится в коммюнике Совета НАТО.
Переговоры между представителями афганского правительства и движения "Талибан" начались в субботу в столице Катара Дохе. Церемония открытия прошла при участии главы афганского Высшего совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы, одного из приближенных лидера движения "Талибан" муллы Абдулы Гани Барадара и госсекретаря США Майка Помпео, который прибыл в Доху накануне.
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