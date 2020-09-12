В Азербайджане за сутки выявлено 135 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 135 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 38 тыс. 172, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 163 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 559.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 35 тыс. 607 человек (+167 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 2 тыс. 6 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7,351 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 2 тыс. 727 тестов на COVID-19.

А. Мамедов