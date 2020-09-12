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Дальнее зарубежье 12.09.2020 18:12

Во Франции "желтые жилеты" возобновляют манифестации, полиция сообщает о задержаниях

Первые после паузы в несколько месяцев акции движения "желтых жилетов" состоялись в субботу в Париже и ряде других французских городов, сообщают СМИ Франции.

Газета Le Parisien отмечает, что две манифестации были запрещены столичной префектурой, но на несколько других было дано согласие, в частности, на марши от площади Биржи и от площади Ваграм.

Во время прохождения колонны по авеню Ваграм возникла напряженность между манифестантами и силами порядка. Полиция объявила о 154 задержаниях на 13:00 парижского времени. Полицейские применили гранаты со слезоточивым газом. По данным СМИ, участники акции поджигали мусорные баки и опрокидывали городское оформление.

На Елисейских полях и прилегающих к ним улицах, где манифестации запрещены после погромов "желтых жилетов" в конце 2018 года, полиция проводила досмотры и обыски прохожих.

В Париже закрыты многие станции метро и скоростных пригородных линий RER.

В середине ноября 2018 года во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтых жилетов" и традиционно проводились по субботам.

Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов повышения цен на автомобильное топливо, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом и особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЖИЛЕТЫ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]