Джонсон с восхищением отзывался о достижениях Трампа - газета

Нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2017 году, когда возглавлял МИД, говорил послу США, что американский президент Дональд Трамп действительно делает Америку снова великой, пишет в субботу британское издание The Daily Telegraph, цитируя собственные источники.

Согласно словам собеседников издания, тогда в частных беседах Джонсон говорил главе дипмиссии США и другим американским дипломатам в Лондоне, что Трамп действительно проделывает "фантастическую работу". В частности, такой оценки Джонсона заслужили действия Трампа в сфере внешней политики - на китайском, сирийском и северокорейском направлениях.

Тогда же в 2017 году Джонсон говорил, что Трамп приобретает "бешеную популярность" в Великобритании. При этом он с теплотой отзывался о том, что США под руководством Трампа "снова становятся вовлеченными в дела мира".

The Daily Telegraph отмечает, что все эти выводы сделаны на основании исследования деталей трех встреч Джонсона, тогда главы МИД, с высокопоставленными американскими дипломатами в тот момент, когда все участники находились вдали от объективов камер.