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Дальнее зарубежье 12.09.2020 19:37

Джонсон с восхищением отзывался о достижениях Трампа - газета

Нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2017 году, когда возглавлял МИД, говорил послу США, что американский президент Дональд Трамп действительно делает Америку снова великой, пишет в субботу британское издание The Daily Telegraph, цитируя собственные источники.

Согласно словам собеседников издания, тогда в частных беседах Джонсон говорил главе дипмиссии США и другим американским дипломатам в Лондоне, что Трамп действительно проделывает "фантастическую работу". В частности, такой оценки Джонсона заслужили действия Трампа в сфере внешней политики - на китайском, сирийском и северокорейском направлениях.

Тогда же в 2017 году Джонсон говорил, что Трамп приобретает "бешеную популярность" в Великобритании. При этом он с теплотой отзывался о том, что США под руководством Трампа "снова становятся вовлеченными в дела мира".

The Daily Telegraph отмечает, что все эти выводы сделаны на основании исследования деталей трех встреч Джонсона, тогда главы МИД, с высокопоставленными американскими дипломатами в тот момент, когда все участники находились вдали от объективов камер.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ТРАМП, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]