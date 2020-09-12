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Спорт 12.09.2020 18:43

МОК осуждает казнь иранского борца Афкари

Международный олимпийский комитет сожалеет о том, что врасти Ирана проигнорировали просьбу помиловать борца Навида Афкари, который был казнен в субботу, сообщает пресс-служба МОК.

"Очень печальная новость - казнь борца Навида Афкари в Иране. МОК шокирован сегодняшним заявлением. Президент МОК Томас Бах на неделе лично обращался к Верховному лидеру и президенту Ирана и просил пощады для Навида Афкари, уважая при этом суверенитет Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.

"Глубоко огорчает, что призывы спортсменов со всего мира и вся работа МОК вместе с НОК Ирана, United World Wrestling и Национальной федерацией иранской борьбы не достигли нашей цели. Наши мысли с семьей и друзьями Навида Афкари", - отмечается там же.

Ранее в СМИ сообщалось, что борец и боец смешанного стиля Афкари был казнен в Иране за то, что убил человека в 2018 году.

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Тэги: МИР, МОК, КАЗНЬ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]