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12.09.2020 18:07

Помощник президента побывал в прифронтовой зоне

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев и другие представители министерства посетили ряд воинских частей, дислоцированных на передовой линии.
Сначала были возложены цветы к установленному на территории воинской части бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и почтена его память.
Поинтересовавшись службой личного состава, несущего боевое дежурство, Х. Гаджиев наблюдал за позициями противника с командно-наблюдательного пункта.
Затем они посетили мемориал «Памяти погибших в Апрельских боях», воздвигнутый в городе Горадиз, возложили цветы и почтили память шехидов, пожертвовавших жизнью в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Побывав на передней линии фронта, гости встретились с военнослужащими, проходящими службу на боевых позициях, и поинтересовались условиями их службы. В ходе встречи Х. Гаджиев передал приветствия Верховного Главнокомандующего, и говоря о продолжении мероприятий, направленных на выполнение поручений Верховного Главнокомандующего по повышению боеспособности Азербайджанской Армии и улучшению социальных условий военнослужащих, особо отметил, что эти вопросы находятся в центре постоянного внимания руководства страны.
Затем пообедав с военнослужащими, несущими боевое дежурство на передовой линии, провели беседу за чайным столом.
Встретившись с местными жителями в одном из прифронтовых сел, Х. Гаджиев передал им приветствия Президента и поинтересовался заботами населения. Выражая удовлетворение созданными условиями, жители села просили передать свою благодарность руководству страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]