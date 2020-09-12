Трамп признал, что расследование спецпрокурора Мюллера отрицательно отразилось на его жизни

Президент США Дональд Трамп считает, что, если бы не случилось расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, то его жизнь сложилась бы по-другому.
"Подлог Мюллера не должен был выходить на первое место, этому нет никаких обоснований. Это было незаконной охотой на ведьм, надо было заплатить высокую цену. Насколько другой была бы моя жизнь, если бы это мошенничество в отношении Америки никогда не случилось бы", - написал Трамп в субботу в твиттере.
По его утверждению, "вся команда Мюллера незаконно стерла данные из мобильных телефонов прямо перед началом расследования против них, используя все тот же дурацкий предлог - "случайность", так же, как мошенница Хиллари (Клинтон) разбила свои телефоны, чтобы удалить ее электронные почтовые сообщения".
В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.
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