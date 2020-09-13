Трамп в понедельник посетит Калифорнию, чтобы оценить ситуацию с лесными пожарами - Белый дом

Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп намерен в понедельник посетить Калифорнию, чтобы на месте оценить ущерб от лесных пожаров и встретиться с местными и федеральными чиновниками.

"Президент Дональд Трамп посетит Калифорнию в понедельник, где он будет проинформирован о лесных пожарах в штате", - написал в твиттере представитель Белого дома Джадд Дир.

Ранее президент заявлял, что губернаторы несут часть вины за интенсивные пожары в последние годы, вменив им в вину плохое управление лесным хозяйством.

По состоянию на утро субботы, более прохладный, влажный воздух позволил пожарным несколько сдержать распространение огня. Они ведут борьбу с 28 крупными лесными пожарами, сообщил Калифорнийский департамент лесного хозяйства и пожарной охраны.

На Западе Соединенных Штатов этим летом пламя уничтожило тысячи домов и несколько небольших городков. Жертвами пожара стали, по данным телеканала CNN, не менее 29 человек.