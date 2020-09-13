Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.012 RUR   0.0226 GBR   2.1793 TRY   0.2283

Цена на нефть

$/bbl   10.09 WTI 37.30 -0.75 Brent 40.06 -0.73

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.09.2020 09:08

Трамп в понедельник посетит Калифорнию, чтобы оценить ситуацию с лесными пожарами - Белый дом

Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп намерен в понедельник посетить Калифорнию, чтобы на месте оценить ущерб от лесных пожаров и встретиться с местными и федеральными чиновниками.

"Президент Дональд Трамп посетит Калифорнию в понедельник, где он будет проинформирован о лесных пожарах в штате", - написал в твиттере представитель Белого дома Джадд Дир.

Ранее президент заявлял, что губернаторы несут часть вины за интенсивные пожары в последние годы, вменив им в вину плохое управление лесным хозяйством.

По состоянию на утро субботы, более прохладный, влажный воздух позволил пожарным несколько сдержать распространение огня. Они ведут борьбу с 28 крупными лесными пожарами, сообщил Калифорнийский департамент лесного хозяйства и пожарной охраны.

На Западе Соединенных Штатов этим летом пламя уничтожило тысячи домов и несколько небольших городков. Жертвами пожара стали, по данным телеканала CNN, не менее 29 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, КАЛИФОРНИЯ, ПОЖАРЫ


Похожие новости


Трамп: США обладают новыми системами вооружений, которых нет ни у России, ни у Китая Трамп считает, что его умение устанавливать хорошие отношения с лидерами других государств полезно для Америки Трамп продлил на год режим ЧП в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы Байден обвинил Трампа в совершении почти преступления из-за распространения COVID-19 в США Трампа заслуженно номинировали на Нобелевскую премию - Белый дом Политические шаги Трампа добавят почти $4 трлн к дефициту бюджета до конца 2026 г.

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]