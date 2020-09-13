ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных из снайперских винтовок - Минобороны

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 31 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 31 раз", - отметили в Минобороны.
По данным ведомства, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Агдам Товузского района.
"Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы Агдамского района, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района", - отмечает Минобороны.
А. Мамедов
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