За истекшие сутки в Китае зафиксированы 80 новых инфицированных COVID-19: 10 больных в активной форме и 70 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
Летальных исходов нет.
За предыдущие сутки было выявлено 14 случаев заражения: шесть активных и восемь бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зафиксировано 85 тыс. 184 активных случая заражения, из которых 2 тыс. 635 ввозных. По окончании курса лечения из медучреждений страны за все время эпидемии выписаны 80 тыс. 399 поправившихся.
На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 13 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 тыс. 482 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 938 (100 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 498 (семь случаев смерти).
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