Трамп подверг критике ряд американских телеканалов, проигнорировавших новость о его выдвижении на Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп подверг критике американские телеканалы, которые ничего не сообщили о том, что он номинирован на Нобелевскую премию мира.
"Президент страны выдвинут на Нобелевскую премию, а в выпусках вечерних новостей телеканалов АВС, CBS, пусть они и отвратительные, и NBC, который хуже всех, этому уделено ноль внимания, ноль", - заявил он, выступая перед своими сторонниками в городе Миндене штата Невада.
Трамп в качестве своих внешнеполитических заслуг отметил процесс смягчения напряженности на Ближнем Востоке, в частности, нормализацию отношений между Израилем и ОАЭ, переговоры о нормализации между Израилем и Бахрейном.
"Посмотрите на Израиль, на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн! Они (предыдущие администрации - ИФ) ничего не сделали в течение 72 лет, а мы сделали!", - заявил президент США.
Как сообщалось, член шведского парламента Магнус Якобссон выдвинул на Нобелевскую премию мира кандидатуру президента США Дональда Трампа, а также правительства Сербии и Косова за совместную работу над достижением мира и экономическим развитием, передают западные СМИ.
"Я предложил номинировать американское руководство, правительства Сербии и Косова на Нобелевскую премию за их совместную работу во имя мира и экономического развития", - написал Якобссон в твиттере.
На прошлой неделе при посредничестве Вашингтона Белград и Приштина договорились о налаживании экономических отношений.
Ранее на этой неделе кандидатуру Трампа на эту премию выдвинул норвежский депутат. Член норвежского парламента Кристиан Тибринг-Гедде направил письмо Нобелевскому комитету, в котором он заявил, что нужно отметить ею вклад Трампа в решение затянувшихся конфликтов, в частности, в установлении связей между Израилем и ОАЭ.
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