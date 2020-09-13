Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 2227

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 152 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 2 тыс. 227, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 158 больных за сутки.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5 тыс. 882 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 390 человек. Выздоровели 1 тыс. 369, скончались от коронавирусной инфекции 19 человек.