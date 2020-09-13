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СНГ 13.09.2020 14:40

5,45 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 94 умерших - оперштаб

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией В России составил 5,45 тыс. случаев, умерли за сутки 94 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 449 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1283 (23,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост снова немного снизился. Накануне в России было 5 488 новых случаев, 11 сентября - 5 504 случая, и этот показатель стал самым большим с начала августа. До 11 сентября прирост повышался три дня подряд: 10 сентября было 5 363 случая, 9 сентября - 5 218, 8 сентября - 5 099.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 062 811 случаев коронавирусной инфекции, 18 578 умерших и 876 225 выписанных (2 690 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 168 008.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 650 новых случаев COVID-19 за сутки, 14 смертей и 900 выздоровевших.

По информации оперативного штаба, еще 206 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 166 - в Московской области, 162 - в Ростовской области, 159 - в Нижегородской области, 137 - в Ставропольском крае, 131 - в Свердловской области, 128 - в Ульяновской области, 111 - в Самарской области, 110 - в Воронежской области, 105 - в Саратовской области, 103 - в Красноярском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Согласно данным оперштаба о смертности, 20 пациентов скончалось за сутки в Санкт-Петербурге, 14 - в Москве, по пять - в Нижегородской области, Краснодарском крае, четыре - в Новосибирской области, по три летальных исхода в Крыму, Омской, Московской, Мурманской, Ростовской областях, Камчатском, Ставропольском краях. По два - в Дагестане, Чувашии, Ямало-Ненецком АО, Волгоградской, Кировской, Самарской, Тульской областях, Алтайском и Пермском краях. По одному умершему в Кабардино-Балкарии, Башкирии, Татарстане, Бурятии, Томской области, Забайкальском и Красноярском краях.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в воскресенье составил 1,02. В России этот показатель равняется 1,05.

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии или возвращении ограничений в регионах.

По последней информации Роспотребнадзора на утро воскресенья, в России нарастающим итогом проведено более 40,6 млн тестов на COVID-19, из них за 355 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением в России остается 217 447 человек.

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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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