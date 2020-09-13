Оман приветствует нормализацию отношений Бахрейна с Израилем

Оман приветствует решение Бахрейна нормализовать отношения с Израилем и надеется, что оно будет способствовать израильско-палестинскому миру, заявило правительство султаната.

"Оман надеется, что этот новый стратегический путь, избранный некоторыми арабскими странами, будет способствовать достижению мира, основанного на прекращении израильской оккупации палестинских земель и создании независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в заявлении.

Бахрейн может стать второй после ОАЭ страной Персидского залива, которая нормализует отношения с Израилем. Оман приветствовал решения ОАЭ и Бахрейна, но не прокомментировал свои планы, касающиеся перспектив нормализации отношений.