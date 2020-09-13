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Дальнее зарубежье 13.09.2020 15:36

Оман приветствует нормализацию отношений Бахрейна с Израилем

Оман приветствует решение Бахрейна нормализовать отношения с Израилем и надеется, что оно будет способствовать израильско-палестинскому миру, заявило правительство султаната.

"Оман надеется, что этот новый стратегический путь, избранный некоторыми арабскими странами, будет способствовать достижению мира, основанного на прекращении израильской оккупации палестинских земель и создании независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в заявлении.

Бахрейн может стать второй после ОАЭ страной Персидского залива, которая нормализует отношения с Израилем. Оман приветствовал решения ОАЭ и Бахрейна, но не прокомментировал свои планы, касающиеся перспектив нормализации отношений.

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Тэги: ОМАН, БАХРЕЙН, ИЗРАИЛЬ, НОРМАЛИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]