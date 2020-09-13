Зарегистрированы первые два кандидата на пост президента Молдавии

Центральная избирательная комиссия Молдавии зарегистрировала Ренато Усатого и Андрея Нэстасе в качестве кандидатов на пост президента страны в воскресенье.
Согласно опросам, Усатый считается основным конкурентом действующего президента Игоря Додона на левом фланге, а Нэстасе - основным конкурентом бывшего премьер-министра Майи Санду на правом фланге. При этом, согласно всем опросам, они могут набрать 5-10% голосов избирателей, в то время как во второй тур прогнозируют выход Додона и Санду, как и в 2016 году. Опросы показывают, что все остальные кандидаты не смогут набрать более трех процентов голосов избирателей.
Усатый - председатель партии "Наша партия", 41 год, он является мэром второго по величине города Молдавии - Бельцы. В России против него возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег. Он утверждает, что возбуждения уголовного дела добился президент Додон, с которым он конфликтует. Он вошел в конфликт с президентом в последние два года, обвинив Додона в "предательстве избирателей" и невыполнении предвыборных обещаний. В 2016 году Усатый не мог баллотироваться на пост президента, так как не достиг 40-летнего возрасте.
Нэстасе - председатель партии "Платформа DA", ему 45 лет, он был адвокатом. В 2015 году возглавил протестное движение против бывшего молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. В 2019 году на протяжении пяти месяцев Нэстасе был вице-премьером - министром внутренних дел. После отставки правительства он перешел в оппозицию и к президенту Додону, и к бывшему премьер-министру Майе Санду. В 2016 году он отказался от участия в президентских выборах, поддержав Санду.
Выборы президента Молдавии состоятся 1 ноября.
В пятницу ЦИК завершила прием документов для регистрации инициативных групп в поддержку потенциальных кандидатов на выборах президента. В общей сложности, свои инициативные групп зарегистрировали 13 потенциальных кандидатов. Из них трое уже завершили сбор подписей. Кроме Усатого и Нэстасе, это еще бывший спикер парламента Андриан Канду, документы которого рассматривает ЦИК.
Еще 10 потенциальных кандидатов продолжают сбор подписей. Сбор подписей может продолжаться до 30 сентября. Каждая инициативная группа должна представить в ЦИК от 15 до 25 тыс. подписей в поддержку потенциального кандидата. ЦИК рассматривает документы о регистрации в течение не более семи дней. Регистрация кандидатов завершится не позднее 8 октября. Каждый конкурент на выборах может проводить предвыборную агитацию с момента своей регистрации в ЦИК. Выборы президента Молдавии назначены на 1 ноября.
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