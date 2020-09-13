Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.012 RUR   0.0226 GBR   2.1793 TRY   0.2283

Цена на нефть

$/bbl   10.09 WTI 37.30 -0.75 Brent 40.06 -0.73

Погода в Баку

  ночь день

Регион 13.09.2020 17:00

Лавров: России нужна "страховка" для возвращения к полноформатному сотрудничеству с ЕС

России нужно подстраховаться и снизить зависимость от Евросоюза для возобновления взаимодействия с ЕС в полном объеме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Евросоюз, к сожалению, пошел по пути принесения в жертву своих геоэкономических, стратегических интересов в угоду сиюминутным желаниям не отстать от США в том, что называется "наказание России". Мы привыкли к этому. Теперь понимаем, что все наши будущие планы, имею в виду возможности возвращения к полноформатному партнерству с Евросоюзом, мы должны выстраивать обязательно с использованием "страховочной сетки", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия" (ВГТРК).

Министр пояснил: "То есть обеспечить себе все возможности, чтобы если ЕС останется на своих негативных, деструктивных позициях, мы не зависели от его прихотей и могли обеспечивать свое собственное развитие самостоятельно и в партнерстве с теми, кто готов к сотрудничеству на равноправной, взаимоуважительной основе".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЕС, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Москва и Пекин отвергают попытки США торпедировать сделку с Ираном - Лавров Лавров отвергает причастность российских властей к случившемуся с Навальным Лавров высказался за интенсификацию переговоров между Азербайджаном и Арменией Лавров: Москва готова играть роль посредника между Вашингтоном и Пекином, если попросят Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию для переговоров по региональной проблематике Лавров приветствует интерес, проявленный США к вопросам стратегической стабильности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]