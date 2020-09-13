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Регион 13.09.2020 18:19

Турция не отказывается от своих прав на Средиземноморье - министр обороны

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в воскресенье, что возвращение исследовательского судна Oruc Reis к южному побережью страны не означает, что Анкара отказалась от своих прав в Восточном Средиземноморье.

Он сообщил агентству Anadolu, что сказал, что возвращение корабля было частью его запланированных операций.

Oruc Reis вернулся в воды близ южной провинции Анталья в воскресенье. Греция назвала это позитивным первым шагом в ослаблении напряженности между двумя странами.

Турция в последнее время активно проводит поиск месторождений углеводородов в восточной части Средиземного моря, что привело к напряженности в отношениях Анкары с Грецией, Кипром и другими европейскими странами, считающими, что турецкая сторона ищет месторождения в не принадлежащих ей районах.

В то же время, как заявил накануне турецкий министр энергетики Фатих Донмез, власти Турции в скором времени могут объявить об открытии новых месторождений углеводородов в Средиземном и Черном морях.

Госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с президентом Кипра сказал журналистам: "Мы по-прежнему глубоко обеспокоены текущими операциями Турции, которая ведет поиск природных ресурсов в районах Восточного Средиземноморья, юрисдикцию над которыми подтвердили Греция и Кипр".

"Усиление военной напряженности служит только противникам, которые хотели бы видеть раскол в трансатлантическом единстве", - отметил Помпео.

По его словам, президент США Дональд Трамп уже побеседовал с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в надежде урегулировать кризис.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МОРЕ, ПРАВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]