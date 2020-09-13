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СНГ 13.09.2020 20:33

Баррикады начали строить протестующие в Минске

В центре Минска участники несанкционированной акции протеста начали возводить баррикады, сообщили "Интерфаксу" очевидцы.

Участники оппозиционного марша приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и сооружают баррикады на проезжей части.

В то же время движения транспорта по улице нет. Проезжая часть заполнена протестующими.

Кроме того, по данным СМИ, в Бресте, где, как и в некоторых других городах Белоруссии, также проходят несанкционированные акции протеста, сотрудники правоохранительных органов применили водометы.

Ранее в СК Белоруссии предупреждали, что "создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, ПРОТЕСТ, БАРРИКАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]