Баррикады начали строить протестующие в Минске

В центре Минска участники несанкционированной акции протеста начали возводить баррикады, сообщили "Интерфаксу" очевидцы.

Участники оппозиционного марша приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и сооружают баррикады на проезжей части.

В то же время движения транспорта по улице нет. Проезжая часть заполнена протестующими.

Кроме того, по данным СМИ, в Бресте, где, как и в некоторых других городах Белоруссии, также проходят несанкционированные акции протеста, сотрудники правоохранительных органов применили водометы.

Ранее в СК Белоруссии предупреждали, что "создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста".