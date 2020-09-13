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СНГ 13.09.2020 22:05

Центризбирком Таджикистана зарегистрировал пятерых кандидатов для участия в выборах президента 11 октября

Центральная комиссия по выборам и референдумам (ЦКВР) Таджикистана зарегистрировала пятерых кандидатов для участия в назначенных на 11 октября выборах президента страны, сообщили в аппарате ЦКВР в воскресенье.

"Комиссия ... изучила представленные документы и зарегистрировала в качестве кандидатов на пост президента страны Рустама Латифзода - от Аграрной партии Таджикистана, Абдухалима Гаффорзода - от Социалистической партии, Эмомали Рахмона - от Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, Союза молодежи Таджикистана и Народно-демократической партии Таджикистана, Рустама Рахматзода от Партии экономических реформ и Мироджа Абдуллоева - от Коммунистической партией Таджикистана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организационная работа по проведению выборов президента республики продолжается.

Предстоящие 11 октября президентские выборы станут шестыми выборами главы государства после провозглашения независимости Таджикистана. Действующим президентом Таджикистана с ноября 1994 года является Эмомали Рахмон.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ЦИК, КАНДИДАТЫ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]