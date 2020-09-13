Центризбирком Таджикистана зарегистрировал пятерых кандидатов для участия в выборах президента 11 октября

Центральная комиссия по выборам и референдумам (ЦКВР) Таджикистана зарегистрировала пятерых кандидатов для участия в назначенных на 11 октября выборах президента страны, сообщили в аппарате ЦКВР в воскресенье.

"Комиссия ... изучила представленные документы и зарегистрировала в качестве кандидатов на пост президента страны Рустама Латифзода - от Аграрной партии Таджикистана, Абдухалима Гаффорзода - от Социалистической партии, Эмомали Рахмона - от Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, Союза молодежи Таджикистана и Народно-демократической партии Таджикистана, Рустама Рахматзода от Партии экономических реформ и Мироджа Абдуллоева - от Коммунистической партией Таджикистана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организационная работа по проведению выборов президента республики продолжается.

Предстоящие 11 октября президентские выборы станут шестыми выборами главы государства после провозглашения независимости Таджикистана. Действующим президентом Таджикистана с ноября 1994 года является Эмомали Рахмон.