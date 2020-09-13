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Здравоохранение 13.09.2020 18:44

В Азербайджане за сутки выявлено 155 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 155 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 38 тыс. 327, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 135 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще 3 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 562.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 35 тыс. 756 человек (+149 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 2 тыс. 9 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,751 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 9 тыс. 478 тестов на COVID-19.

А. Мамедов

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]