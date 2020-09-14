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Дальнее зарубежье 14.09.2020 10:33

Правящая партия Японии выберет своего лидера - преемника Абэ

Правящая Либерально-демократическая партия Японии в понедельник выберет своего лидера, который станет преемником на этом посту уходящего в отставку Синдзо Абэ.

На эту должность выдвинут три кандидатуры. Ключевые депутатские объединения партии уже выразили поддержку генеральному секретарю кабинета министров Японии Есихидэ Суга. Свою кандидатуру также выдвинул Фумио Кисида, который в 2012-2017 годах занимал пост главы МИД Японии. Другой претендент на пост - бывший генсек Либерально-демократической партии Исиба Сигэру, ранее он занимал посты министра обороны и министра сельского хозяйства.

Партия ранее объявила о намерении урезать избирательный протокол, чтобы обеспечить быструю смену власти, поскольку Япония борется с коронавирусом и другими насущными проблемами. В голосовании в понедельник, как ожидается, примут участие 394 депутата.

Позже на этой неделе, 16 сентября, состоится голосование в парламенте. На нем законодатели должны будут утвердить лидера правящей партии на пост премьера страны.

28 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что продолжит руководить правительством страны до тех пор, пока не определится его преемник.

Преемник Абэ будет занимать пост премьера до конца его срока - до следующих парламентских выборов, запланированных на осень 2021 года.

Абэ занимал пост главы японского правительства самое длительное в новейшей истории страны время: он находится на этом посту на протяжении почти восьми лет. Ему сейчас 65 лет. В августе он дважды ложился в больницу, при этом в его окружении не исключали, что из-за состояния здоровья он не сможет завершить премьерские полномочия.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПАРТИЯ, ГОЛОСОВАНИЕ


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