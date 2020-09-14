Вашингтон подозревает Тегеран в намерении совершить покушение на посла США в ЮАР в качестве мести за убийство Сулеймани - СМИ

Иранское правительство рассматривает возможность покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает Politico со ссылкой на правительственный американский источник.
По данным источников издания, которые ознакомились с докладом разведки, Иран продолжает искать способы отомстить за смерть Сулеймани. Один из рассматриваемых вариантов - покушение на Маркс.
Отмечается, что сообщение об угрозе появилось еще весной. Но в последние недели информация об угрозе послу стала более конкретной.
Иранское посольство в Претории замешано в заговоре, заявил изданию неназваный чиновник правительства США.
По его словам, Маркс предупреждена об угрозе.
Маркс вступила в должность посла США в ЮАР в октябре прошлого года. Она знает Трампа уже более двух десятилетий.
Как сообщает издание, не совсем понятно, почему именно Маркс выбрана в качестве мишени, ведь она практически никак не связана с Ираном. Вероятно, что была принята в расчет давняя дружба между Трампом и послом.
Чиновники также заявили газете, что правительство Ирана управляет подпольными сетями в ЮАР и имеет там плацдарм на протяжении десятилетий. По мнению разведки, Маркс также может быть более легкой мишенью, чем американские дипломаты в других частях мира, таких как Западная Европа, где у США более прочные отношения с местными правоохранительными органами и разведывательными службами.
3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате американской спецоперации, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.
В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.
В конце июня судебные власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и еще более 30 лиц, которые, по мнению Тегерана, несут ответственность за убийство Сулеймани.
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